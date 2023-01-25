Муж Анны Седоковой восхитился её формами в купальнике

Экс-солистка группы «ВИА-гра» Анна Седакова решила порадовать своих подписчиков откровенными фото в купальнике.

На изображениях выложенных в Сеть сорокалетняя Седакова хвастается своим полуобнаженным телом, нежась на солнце в полосе прибоя. На заднем фоне играет песня американской исполнительницы Майли Сайрус под названием «Flowers».

Текст композиции отсылает слушателей к мыслям о независимости женщины:

Я могу сама купить себе цветы, писать свое имя на песке, Да, я могу любить себя гораздо сильнее, чем это делаешь ты.

Неизвестно, знает ли телеведущая и певица слова хита, однако её муж, баскетболист Янис Тимма явно в восторге от фото.

Первый комментарий под под постом оставил именно он.