«Мразь-мрази глаз не выколет», - Ксения Собчак жестко ответила Моргенштерну*

Светская львица и телеведущая Ксения Собчак записала видеообращение, в котором популярно ответила скандальному рэперу Моргенштерну* на все претензии в свой адрес.

Напомним, что несколько дней назад исполнитель обвинил Собчак в «мухлеже» и заявил, что ведущей систематически подсказывают каверзные вопросы специально обученные психологи.

«Морген, дорогой, – обращается Собчак к Алишеру, – мразь мрази глаз не выколет. Готова повторить с тобой ещё раз без команды, без наушников и даже без камер, просто запишем на айфончик… только вряд ли результат поменяется. Как будешь готов, приходи ко мне в мои мохнатые лапки».

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ФОТО: соцсети