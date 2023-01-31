Mr. Credo продал права на свой старый хит за рекордную сумму

Певец Александр Манохин (Mr. Credo), создавший в 2022 году хит «Медляк», и репер Егор Ракитин, известный как Big Baby Tape, совершили взаимовыгодную сделку.

50-летний кумир начала века в последние годы несколько потерялся в отрогах отечественного музыкального Олимпа, вероятно, поэтому с удовольствием и согласился с предложением 23-летнего лидера объединения Benzo Gang реанимировать популярную песню «Медляк».

Это та самая композиция, под которую плакали на всех дискотеках нулевых. В новом альбоме Big Baby Tape хит будет называться иначе - таково условие Манохина.

Однако слушатели со стажем без труда отыщут песню по знаменитому припеву: «Наверное мы с тобой подружимся, и ночью мы вдвоем останемся, а утром навсегда расстанемся».

За этот шедевр репер выложил поп-музыканту сумму, которая, его собственному признанию, соизмерима с ценой однокомнатной квартиры в Москве. То есть примерно 10 млн рублей.