«Можно ждать экспериментов»: певица Zivert призналась, что увлеклась музыкой в стиле рок

Певица Юлия Зиверт, выступающая под псевдонимом Zivert, стала гостьей шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Звезда презентовала новый альбом «В мире веселых» и исполнила несколько песен. Она раскрыла, в чем заключается смысл названия альбома.

По словам исполнительницы, она везде любит закладывать двойные и даже тройные смыслы. Альбом тоже не стал исключением, но все оказалось просто.

«Для меня самая главная характеристика этого названия – это некая информация: я хочу жить в мире веселых людей. Добрых, относящихся к жизни с иронией и немного проще», – призналась артистка.

В этот раз Юлия решила сделать альбом авторским, этим он и отличается от предыдущих.

«Не скажу, что полностью, но очень большая часть альбома – моего авторства. Мы всегда все делали силами нашей команды. В этот раз тоже, но тут получилось так, что во время написания альбома у меня открылся какой-то сумасшедший портал космический, и я начала пачками выдавать куплеты», – поделилась звезда.

Зиверт исполнила песню «Бери и беги» и рассказала, почему в клипе сменила сразу семь образов. Два из них особенно нравятся артистке. Первый – женщина-хиппи.

«Она очень мне близка, это такая женщина – абсолютно познавшая жизнь, она никуда не спешит, ей этот мир абсолютно понятен», – объяснила звезда.

Но образ «женщины-бегуньи» ей тоже очень нравится. Ведь она стремится к чему-то новому и отличается целеустремленностью.

Певица отметила, что в последнее время увлеклась рок-музыкой. Зиверт говорит, что слушает классику жанра и современные треки, среди которых есть зарубежные и русские.

«Я думаю, от меня можно ждать экспериментов во всех стилях. Просто я биполярная, я не остановлюсь никогда», – призналась Юлия в эфире «Авторадио».