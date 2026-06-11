«Можно ли доверять Милошу?»: Анна Чиповская раскрыла секреты съёмок «Холопа 3»

В беседе с НСН Чиповская призналась, что не уверена, можно ли доверять Милошу Биковичу, а вот его персонажу Грише в фильме «Холоп 3» — вполне.

Анна Чиповская — актриса театра и кино, известная по ролям в сериалах «Оттепель», «Фарца», фильмах «Горько!» и «Текст». В «Холопе 3» она исполнила одну из главных ролей, работая в паре с 38-летним Милошем Биковичем.

Премьера комедии прошла в московском киноцентре «Октябрь». На красной дорожке появились все звёзды фильма: Милош Бикович с женой Иваной Малич, Кристина Асмус, Павел Прилучный с супругой Зепюр Брутян. Среди гостей были замечены Иван Охлобыстин, который появился с хвостиком, Ирина Безрукова, певица Люся Чеботина и Кирилл Нагиев — старший сын Дмитрия Нагиева.

Особое внимание привлекла заметно похудевшая Ольга Дибцева в платье XVIII века.

«Холоп 3» — финальная часть франшизы Клима Шипенко, ставшей главной коммерческой историей успеха современного российского кино. Вторая часть заняла второе место в истории российского проката после «Чебурашки» и обошла многолетний рекорд «Аватара» по сборам. В отличие от предыдущих фильмов, которые выходили в новогодние праздники, третья часть вышла в прокат летом — российские прокатчики впервые попытались создать формат летнего блокбастера по образцу Голливуда.

Напомним, первые две части «Холопа» рассказывали историю перевоспитания мажоров и стали настоящими хитами российского кинопроката.