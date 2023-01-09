«Можете поздравить»: еще один бывший Бузовой обзавелся семьей и стал отцом

После развода с Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова безуспешно пытается построить личное счастье. В поисках любви певица отправлялась даже на телепроект, на котором познакомилась с Денисом Лебедевым. У пары были яркие отношения, пока Ольга на всю страну не заявила об обмане мужчины. Знаменитость убеждена, что он пришел на шоу не из-за чувств к ней, а из-за пиара. После очередной неудачи девушки прошло немало времени: она даже успела расстаться с Давидом Манукяном, а вот у Дениса личное счастье сложилось. В социальной сети Лебедев сообщил о том, что он стал папой.

В марте 2021 года мужчина женился на сотруднице нотариуса Екатерине Пановой, а сегодня избранница родила от него дочку. «Можете меня поздравлять», — поделился радостной новостью Денис.

К слову, фолловеры поспешили поздравить Лебедева с пополнением в семье. При этом публику в очередной раз удивил тот факт, что все бывшие возлюбленные Бузовой уже обрели любовь, а сама телеведущая только мечтает об этом. Преданные поклонники Ольги выразили надежду на то, что в скором времени ей улыбнется удача и она найдет женское счастье.

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