«Может, я умерла»: Ольга Бузова провалилась в прошлое и нашла там свою любовь

Новый клип певицы поразил поклонников своей историей и непредсказуемым продолжением.

Поп-дива российской эстрады накануне поделилась новым клипом на музыкальную композицию «Верни».

Но, как оказалось, это не типичный видеоряд, а целая история с завязкой сюжета, кульминацией и, что самое интересное, в конце видео появляются строчки «продолжение следует». Поклонники уже активно обсуждают в сети, что певица хочет сделать мини сериал на свои песни.

Съемки проходили в стиле ретро в городе Санкт-Петербург. Главная героиня клипа — сама Ольга. Уставшая после трудного рабочего дня актриса, которая возвращается на шикарном автомобиле домой, но внезапная авария отправляет ее в прошлое. А точнее в Питер 90-х годов.

Потерявшись во времени, певица встречает привлекательного молодого человека (играет его Станислав Бондаренко). Между ними завязываются красивые романтические отношения. Парочка играет на гитаре, купается в ванной и занимается совместной стиркой белья.

«Может я умерла, а ты мой рай?» говорит Ольга своему возлюбленному. Смех, танцы, объятия. Казалось бы этот Парадиз закончиться не может.

Однако, в финале, возлюбленные попадают в уличную перепалку, которая превращается в драку. В итоге молодого человека убивает дворовая шпана.

Сама Ольга призналась, что вложила в эту работу много эмоций из своей личной жизни. О каком конкретно человеке идет речь — не уточняется.