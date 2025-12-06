«Может, хватит держать народ за дураков?»: Виталий Бородин «разнес» объяснившуюся после скандала Ларису Долину

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин раскритиковал Ларису Долину, объяснившуюся после скандала с квартирой в эфире Первого канала. В своем Telegram-канале политик возмутился, что певица, которая дала подписку о неразглашении, «держит народ за дураков».

Лариса Долина стала героиней нового выпуска программы Андрея Малахова «Пусть говорят» на Первом канале, где впервые прокомментировала недавний скандал с продажей ее квартиры. Артистка призналась, что была запугана аферистами, которые угрожали ее родным и следили за ними. По словам знаменитости, она вынуждена была молчать о происходящем из-за подписанного соглашения о неразглашении.

«Я была в таком шоковом состоянии, что не понимала, как мне жить дальше. Потом, когда начались судебные разбирательства, я в интересах следствия дала подписку о неразглашении», — поделилась Лариса Долина.

Откровениям певицы не поверил Виталий Бородин, который посчитал все это игрой на публику. Главу ФПБК возмутило, что Лариса Долина, которая дала подписку о неразглашении, пришла на федеральный канал и раскрыла подробности произошедшего.

«Местом для объяснений Долина выбрала эфир Первого канала, где заявила, что не могла комментировать уголовное дело из-за подписки о неразглашении. Странно: дала подписку, а дает как эксклюзив - большое интервью Первому каналу. Может, хватит держать народ за дураков? Люди - не дураки, все понимают», - заявил Виталий Бородин.

Напомним, в 2024 году исполнительница хита «Погода в доме» лишилась квартиры в центре Москвы в результате мошеннической схемы. Преступники несколько месяцев давили на Ларису Долину и убедили ее продать элитную недвижимость и перевести накопления на якобы безопасный счет. Артистка продала жилье Полине Лурье, а когда поняла, что стала жертвой аферы, обратилась в суд и вернула квартиру. Однако покупательнице так и не вернули деньги. Аналогичные случаи стали повторяться по всей стране, а явление получило название «эффект Долиной». Сама певица после скандала столкнулась с «отменами» в России.

