«Мою личность попытались стереть из истории»: экс-солист «Братьев Грим» будет судиться с братом

Один из основателей музыкального дуэта «Братья Грим» Борис Бурдаев объявил о подготовке судебного иска против своего брата-близнеца Константина. Конфликт между музыкантами длится с 2009 года, когда группа неожиданно прекратила существование.

По словам Бориса, он узнал о своем увольнении из группы из Интернета, когда Константин опубликовал официальное заявление о распаде коллектива без его согласия. После этого «Братья Грим» возобновили деятельность в 2010 году уже без участия Бориса, которому запретили исполнять старые хиты и использовать название коллектива.

«Мою личность попытались стереть из истории — из песен, которые я сам написал и спел, — написал Борис в соцсетях. — Это нонсенс в истории шоу-бизнеса, когда автор, композитор и исполнитель своих песен оказывается юридически отстранен от собственного творчества».

Музыкант признался, что в молодости по-братски разделил права на песни с Константином, не предполагая таких последствий. После неудачных попыток мирного урегулирования конфликта вопрос передан юристам. Борис подчеркивает, что его цель — вернуть права на собственное творчество.

Ранее Константин Бурдаев обвинил своего брата в русофобии. Борис назвал претензии Константина нелепыми.