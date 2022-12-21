"Моя тайна": Николай Басков раскрыл всю правду о Филиппе Киркорове

Два короля эстрады, похоже, скоро снова столкнутся лбами.

Постоянные конфликты в общении Николая Баскова и Филиппа Киркорова в последнее время почти сошли на нет.

Недавно коллеги даже спели в обнимку многозначительную песню группы ТаТу «Нас не догонят».

Однако сейчас отношения звёзд вновь рискуют накалиться.

Несколько дней назад Басков выступил с премьерой клипа «Король распродаж», написанному и снятому в качестве саундтрэка к сериалу «Евгеньевич».

На видео оперный певец нарекает себя «истинным королём моды» и высмеивает любовь к большим гардеробам.

Делает это Басков не случайно.

Ажиотаж вокруг невероятного по размерам склада одежды в поместье Киркорова возник после его съемок шоу у Ксении Собчак. С тех пор гардеробная комната большого размера – невольно ассоциируется с личностью короля поп-музыки

Кроме того артист поет, что знает секрет "псевдо" короля.

«Непростой король я. Я - король распродаж», - поёт Басков.