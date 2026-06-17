«Моя семья не получит ни копейки»: 32-летний певец Oliver Tree погиб в авиакатастрофе в Рио-де-Жанейро

Об этом сообщает бразильский портал G1.

Певец Oliver Tree стал известен благодаря хиту Life Goes On и сотрудничеству с диджеем Whethan. Артист родился в Санта-Круз, Калифорния, выпустил первый мини-альбом Demons в 2013 году, а в 2016-м подписал контракт с Atlantic Records после успеха трека When I'm Down. В воскресенье утром 14 июня два вертолёта столкнулись в воздухе на западе Рио-де-Жанейро и упали на территорию стоянки в районе Рекрейу-дус-Бандейрантис. Всего в авиакатастрофе погибли шесть человек.

Среди жертв — певец Oliver Tree, аргентинский ютубер Гаспи, аргентинский режиссёр Лукас Виньяле, бразильский музыкальный продюсер Лукас Бриту Шавис, а также пилоты обоих вертолётов.

Очевидцы публиковали жуткие кадры с места трагедии в интернете. Расследование ведёт гражданская полиция штата Рио-де-Жанейро, причины столкновения пока не установлены.

За два месяца до трагедии Oliver Tree дал интервью подкасту Зака Сэнда, где раскрыл шокирующие детали своего завещания. «Когда я умру, в моём завещании указано, что моя семья не получит ни копейки», — заявил певец. Артист пояснил, что принципиально не хочет оставлять наследство гипотетическим детям, считая, что они не должны жить с «серебряной ложкой во рту». Вместо этого музыкант планировал создать благотворительный фонд. На момент смерти у Oliver Tree не было жены и детей.

Напомним, смерть певца вызвала волну теорий заговора в Сети. Некоторые фанаты считают, что гибель артиста может быть частью масштабного перформанса, и ищут странные совпадения в официальной версии событий.