«Моя самая прекрасная женщина на Земле»: Владимир Пресняков трогательно поздравил Наталью Подольскую с 44-летием

Как пишут журналисты, артист поделился подборкой романтических снимков и признался в чувствах любимой женщине.

Владимир Пресняков известен своими хитами и династийным именем — он представитель знаменитой музыкальной семьи. Его супруга Наталья Подольская также построила успешную карьеру певицы. Пара не скрывает своих чувств и регулярно делится с поклонниками моментами семейной жизни.

В день рождения артистки Пресняков опубликовал пронзительные слова благодарности.

«Моя любимая. Моя родная. Моя самая прекрасная женщина на Земле. Поздравляю тебя с днём рождения! Каждое утро, когда я вижу тебя, я благодарю судьбу за этот подарок. Ты моё самое большое счастье. Моё вдохновение. Желаю тебе сиять и цвести от радости, никогда не сомневаться в себе, в своём таланте и оставаться такой же весёлой», — написал певец в соцсетях.

Артист подчеркнул, что Подольская для него не просто супруга, но и источник вдохновения.

К посту Пресняков приложил архивные фотографии со свадебной церемонии. На снимках запечатлены самые романтичные моменты торжества — пара выглядит счастливой и влюблённой.

Напомним, Владимир Пресняков и Наталья Подольская демонстрируют крепкий союз и продолжают публично выражать друг другу нежность спустя годы брака. К слову, недавно певица анонсировала новый трек в латиноамериканском стиле, посвящённый подругам, с которыми дружит на протяжении 24 лет.