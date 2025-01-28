«Моя любовь!»: Ирина Пегова публично обратилась к 19-летней дочери от Дмитрия Орлова

Актриса Ирина Пегова публично обратилась к дочери от брака со звездой фильма «Брат 2» Дмитрием Орловым. В личном блоге артистка поздравила Татьяну с днем рождения и поделилась редкими кадрами с именинницей.

27 января единственная дочь Ирины Пеговой и Дмитрий Орлова Татьяна отметила день рождения — ей исполнилось 19 лет. По этому поводу актриса опубликовала в соцсети фото с Татьяной. На одном из кадров звездная наследница позировала в детские годы в белом платье. Также артистка поделилась совместным видео с дочерью, на котором они предстали возле зеркала в мини-платьях.

«С днем рождения, Танечка! Моя любовь! Счастья!» — написала Ирина Пегова.

Напомним, актриса состояла в браке с Дмитрием Орловым с 2005 по 2011 год. У пары есть 18-летняя дочь Татьяна, которая, по словам Ирины Пеговой, отказалась идти по стопам родителей и выбрала профессию, которая «никак не связана с театром». Артистка признавалась, что расставание с мужем было тяжелым, но это было единственным верным решением.

«Было долго, сложно, со слезами, с нервами, с угрозами для жизни. В моем случае это было так… Но это был единственный выход из этой ситуации. Для меня развод был обретением себя, потому что, когда я жила в браке, я не была собой ни секунды», — делилась знаменитость.

Сам Дмитрий Орлов не скрывал, что был эгоистом в отношениях с бывшей женой. Кроме того, на развод пары повлияла алкогольная зависимость актера. Ирина Пегова вспоминала, что тогда ощущала себя «беспомощным заложником» обстоятельств. Несмотря на болезненный разрыв, экс-супруги смогли сохранить дружеские отношения, актриса также не препятствует общению бывшего мужа с дочерью.

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