«Моя любимая прическа»: Полина Диброва отомстила бывшему мужу, который оскорбил ее любовника

Полина Диброва отправилась в путешествие по Африке с детьми. В своем Telegram-канале она поделилась фотографией, в которой подколола бывшего супруга Дмитрия Диброва.

Все началось с того, что телеведущий прошелся по любовнику Полины — Роману Товстику. Дибров заявил, что миллиардер может облысеть как фасоль, увести жену, но все равно останется в его тени.

Полина выложила фото из Африки с лысеющим местным жителем по имени Макс. Она написала, что это ее любимая мужская прическа, намекая на Товстика.

«Утро началось с сафари. Как думаете, сколько у Макса детей? Ммм, моя любимая прическа!» — иронично высказалась Диброва.

Ранее бизнесвумен заявила, что пока не готова отказаться от фамилии бывшего супруга. Полина намерена поменять ее только в том случае, если снова выйдет замуж.