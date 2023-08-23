Мот, Клава Кока, Люся Чеботина и Ольга Бузова: Love Radio открывает новый сезон

Love Radio готовит масштабную вечеринку по случаю открытия нового сезона. Грандиозное мероприятие с участием многих звездных гостей состоится уже 2 сентября в зале Sky Lounge площадки Live Арена.

Зрителей будут ждать самые яркие и популярные представители отечественной эстрады. Со своими хитами выступят Мот, Клава Кока, Люся Чеботина, Ольга Бузова, Звонкий, Amirchik, Mia Boyka и IOWA.

Также поклонников Love Radio будут ждать Никита Мартов и Ярослав Парамонов, DJ Light и вся остальная команда радиоплощадки. Организаторы обещают ночь лучшей музыки, танцев и веселья. Это будет грандиозный финал лета и фееричное начало нового сезона.