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16:26, 23 августа 2023
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Мот, Клава Кока, Люся Чеботина и Ольга Бузова: Love Radio открывает новый сезон

Мот, Клава Кока, Люся Чеботина и Ольга Бузова: Love Radio открывает новый сезон

© Пресс-служба

Love Radio готовит масштабную вечеринку по случаю открытия нового сезона. Грандиозное мероприятие с участием многих звездных гостей состоится уже 2 сентября в зале Sky Lounge площадки Live Арена.

Зрителей будут ждать самые яркие и популярные представители отечественной эстрады. Со своими хитами выступят Мот, Клава Кока, Люся Чеботина, Ольга Бузова, Звонкий, Amirchik, Mia Boyka и IOWA.

Также поклонников Love Radio будут ждать Никита Мартов и Ярослав Парамонов, DJ Light и вся остальная команда радиоплощадки. Организаторы обещают ночь лучшей музыки, танцев и веселья. Это будет грандиозный финал лета и фееричное начало нового сезона.

Источник:Пресс-служба
Тег:
Ольга Бузова
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