Московская неделя красоты: знаменитые гости и самые яркие моменты

Первая Московская неделя красоты проходила в «Манеже» с 9 по 12 декабря и привлекла внимание звезд индустрии, множества бьюти-блогеров, а также миллионов пользователей социальных сетей.

На площадке были замечены Лариса Гузеева, Екатерина Мцитуридзе и другие звезды, которые приехали поддержать отечественных производителей и протестировать представленные товары.

Особое внимание привлекли выступления основательницы студии красоты Krygina Studio Елены Крыгиной, вице-мисс Россия 2009 года и финалистки конкурса «Мисс мира» Ксении Шипиловой, а также известного ливанского визажиста и владельца бренда косметики Samer Khouzami Самера Хузами.

Мероприятие не оставило равнодушными и профильных блогеров. Так, стилисты и визажисты с более чем 10-летним опытом пришли ознакомиться с продукцией отечественных и зарубежных компаний. Среди посетивших выставку блогеров: Ирина Нерсесян, Яна Водатурская, Маргарита Макаренко, Екатерина Спицина, Ася Шатская, Атауллина Анастасия (Настюха Бьютюха), Елена Глаголева, Светлана Мельничук, Ольга Медведева, Марина Мордаева (beautyatelier), Вероника Посеканова (wnicca), Жанна Фетисова (Janna Fet), Виктория Бодрикова (vik_beauty), Мария Лебедева (Mary Levin), Ольга Радловская, Лада Пожар, Чекалина Елена, Ксения Мел (Ксеша Мел), Татьяна Гапеенко, Аксинья Труфанова (Aksinya), Юдин Климентий, Елена Камилова, Бабук Дарья (Dasha 2DAY), Юлиана Горюнова-Харина.