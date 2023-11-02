Моргенштерн* обвинил Ксению Собчак в работе на российские спецслужбы

Проживающий в Дубае скандальный рэпер Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) обвинил блогера Ксению Собчак в работе на российские спецслужбы. Музыкант заявил, что Ксения якобы уговаривала его вернуться в Москву и заверила, что может все организовать.

«Я это слышал и от других, с кем она интервью записывала. Типа все схвачено, возвращайся», - приводит слова Моргенштерна Telegram-канал StarHit.

По словам Алишера, в ответ он попросил Собчак не пытаться вербовать его. Но Ксения якобы не услышала его и продолжила убеждать, что в России он будет больше зарабатывать. Напоследок она попросила Моргенштерна рассказать друзьям о том, что есть возможность вернуться домой без риска уголовного преследования.

«Это как называется? Она типа агент?» — задался вопросом рэпер.

Ранее Алишер Моргенштерн* признался, что никогда не любил свою бывшую жену Дилару Зинатуллину и жил с ней только потому, что боялся строить новые отношения. Пара познакомилась, когда рэпер еще не был популярным блогером и певцом. Брак распался через несколько месяцев после свадьбы и переезда в Дубай.

*признан иноагентом на территории РФ