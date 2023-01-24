Моргенштерн* и Даня Милохин устроили погром на концерте в Стамбуле

Скандальный хип-хоп исполнитель Алишер Моргенштерн* приобрёл в России не только статус иностранного агента, но и одного из самых одиозных музыкальных исполнителей.

Вероятно, чтобы статус этот закрепился за ним и в других странах, артист то и дело устраивает дебоши на своих концертах.

Так, во время недавнего шоу в турецкой столице, Алишер устроил на сцене настоящий кавардак. В конце выступления, опальный музыкант традиционно послал всю свою публику на три буквы и покинул площадку.

Стоит отметить, что по сравнению с миллионными стадионами, которые собирал Алишер в России, в Стамбуле на его концерте, можно сказать, почти никого не было. В общей сложности послушать специфический реп пришло от силы тысяча человек.

Среди пришедших, что любопытно, оказался и Даня Милохин.

Один из посетителей снял на телефон, как молодой тик-токер прыгает в толпе под гремящую со сцены музыку.