НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 03 июля 2025, 09:51
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«Момент, который останется в сердце навсегда»: семья Валерии собралась вместе по важному поводу

Невестка Валерии Лиана Шульгина показа фото с крестин двухмесячного сына.
«Момент, который останется в сердце навсегда»: семья Валерии собралась вместе по важному поводу

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

27-летняя невестка певицы Валерии Лиана Шульгина крестила двухмесячного сына Мирона. Кадрами с обряда молодая мама поделилась в социальных сетях.

На крещении собрались самые близкие семьи. Не могли пропустить важное событие и звездные бабушка с дедушкой — Иосиф Пригожин и Валерия. Близкие Лианы и Арсения специально выбрали одежду светлых тонов, чтобы гармонично смотреться на совместных снимках.

«Момент, который останется в сердце навсегда»: семья Валерии собралась вместе по важному поводу

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Невестка исполнительницы хита «Часики» назвала крещение особенным днем для их семьи.

«Крещение нашего малыша — момент, который останется в сердце навсегда», — написала девушка.

В комментариях подписчики принялись поздравлять Шульгину с важным событием. Однако Лиана не стала рассказывать, кто стал крестными для Мирона.

Напомним, Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане в 2020 году. В январе 2021 года у пары родилась дочь Селин, а осенью 2024 года 26-летняя модель объявила о второй беременности. В ноябре сын артистки и его супруга устроили гендер-пати, на котором узнали пол будущего ребенка. Валерия признавалась: она очень рада этой новости, поскольку они все хотели именно мальчика «для комплекта». Малыш появился на свет 23 апреля.

Недавно Лиана Шульгина пожаловалась на мошенников, которые довели ее до слез.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Лиана Шульгина
Валерия
крестины