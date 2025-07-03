«Момент, который останется в сердце навсегда»: семья Валерии собралась вместе по важному поводу

Невестка исполнительницы хита «Часики» назвала крещение особенным днем для их семьи.

«Крещение нашего малыша — момент, который останется в сердце навсегда», — написала девушка.

В комментариях подписчики принялись поздравлять Шульгину с важным событием. Однако Лиана не стала рассказывать, кто стал крестными для Мирона.

Напомним, Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане в 2020 году. В январе 2021 года у пары родилась дочь Селин, а осенью 2024 года 26-летняя модель объявила о второй беременности. В ноябре сын артистки и его супруга устроили гендер-пати, на котором узнали пол будущего ребенка. Валерия признавалась: она очень рада этой новости, поскольку они все хотели именно мальчика «для комплекта». Малыш появился на свет 23 апреля.

Недавно Лиана Шульгина пожаловалась на мошенников, которые довели ее до слез.