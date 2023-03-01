«Моложе меня на 30 лет»: Григорий Лепс рассказал о своей новой тайной возлюбленной

После неприятного инцидента, случившегося в одном из баров Санкт-Петербурга, имя знаменитого исполнителя на какое-то время исчезло из прессы, чтобы появиться снова, но уже в другом, более позитивном, контексте.

Напомним, что несколько лет назад Лепс развёлся с Анной Шаплыковой, с которой прожил в браке долгие 20 лет.

И вот, наконец, отец четверых детей решил подтвердить слухи о вполне реальной и существующей в его жизни новой любви.

«Да, у меня есть подруга. Хорошая, настоящая женщина, правда, моложе меня лет на 30», - рассказал Григорий журналистам.

Имя своей спутницы певец не озвучивает, заставляя поклонников и папарацци теряться в догадках.

Хотелось бы верить, что новая подруга звезды знакома не только с творчеством, но и с «тёмными сторонами» Григория Викторовича, такими как гулянки и интерес к представительницам противоположного пола.