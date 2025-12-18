«Молодец, но уже можно было бы и сворачиваться»: Тодоренко надоела коллегам разговорами о материнстве

Телеведущая Регина Тодоренко утомила своих коллег. Те, кто работают со звездой, устали от ее разговоров про материнство, передает Telegram-канал Свита Короля.

Одна из артисток в беседе с журналистами похвалила Регину за рождение троих детей. Но, как призналась женщина, она уже не выносит разговоров коллеги о материнстве. Тодоренко утомила ее тем, что при любом удобном или неудобном случае напоминает, как «из нее вылез человек».

«Регинка, конечно, молодец, что троих пацанов родила, но уже можно было бы и сворачиваться с рассказами об этом. При любом удобном и неудобном случае напоминает о том, что из нее совсем недавно еще один человек вылез. Можно подумать, что только она одна рожала», — заявила коллега телеведущей.

Семейное счастье Регины Тодоренко внезпно оказалось под угрозой. Телеведущую едва не сбила машина, когда она гуляла с детьми.