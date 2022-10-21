Мокренькая Юлия Михалкова раздвинула ноги на камеру

39-летняя экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова засветилась влажной после купания в бассейне. Накинув сверху халатик, она села за закусочный столик и раздвинула ноги на камеру.

Юмористка была без макияжа и выглядела при этом очень привлекательно. Она держала в руках жареных рыбок.

В бассейне Михалкова была не одна – на заднем плане видны другие посетители.

Судя по фото, Михалкова прекрасно знает, какие эмоции вызывает у мужского населения.

ФОТО: Kashaev Pavel/East News