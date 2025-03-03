«Мой репертуар для караоке начал иссякать»: Ксения Бородина высказалась о вылете из «Маски»

Ксения Бородина удивилась, что ее никто не узнал в шоу «Маска». Об этом сообщает StarHit.

Телеведущая Ксения Бородина накануне вылетела из шоу «Маска». Знаменитость скрывалась под костюмом Овечки. По словам Бородиной, она долго ждала, когда же ее позовут в проект. При этом телеведущая осталась довольна маской, которая ей досталась.

«Я уже взрослая дама, нужно всегда держать лицо. А в Овечке можно было прикалываться, говорить все, что хочешь, играть со Славой и валяться на сцене. Можно сказать, что эта маска дала мне возможность раскрыть свою детскость, которая, как мне кажется, есть в каждом», — рассказала она.

Бородина подчеркнула — ее удивил тот факт, что никто не узнал ее по голосу или повадкам. Вместе с этим телеведущая заметила, что ее репертуар был весьма ограничен.

«Члены жюри не догадались, от чего я до сих пор в шоке. Многие зрители тоже не узнавали меня в Овечке. Хотя мои самые преданные фанаты писали в личных сообщениях о том, что слышат мой голос, но со временем отбрасывали эту версию. Я не певица, поэтому мой репертуар для караоке начал иссякать», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина назвала 36-летнего жениха крысой после поражения в шоу «Маска».