«Мой отчим держал меня в сексуальном рабстве»: cтрашная правда о детстве Анастасии Цветаевой

Страшная правда о детстве актрисы и режиссёра Анастасии Цветаевой привела ее поклонников в смятение.

Оказалось, в раннем детстве Цветаева на протяжении шести лет была жертвой домашнего насилия и абьюза.

«Мой отчим держал меня в сексуальном рабстве унижал и морально уничтожал«, – поделилась ужасной тайной Анастасия в своем микроблоге.

Лишь короткие промежутки времени, в которые актриса уезжала на лето к бабушке, были для неё чем-то вроде спасения.

При этом, мать Цветаевой обо всём знала, но избавить её от кошмара не могла, так как тоже была жертвой мужа-тирана.

«Если кому-то интересно родителей у меня нет, – заявляет Анастасия, – есть биологическая мать, которая родила меня и отдала на растерзание своего мужа извращенца, а настоящий отец умер, когда мне было четыре года».