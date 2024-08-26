«Мои любимые»: 24-летний сын актрисы Татьяны Лютаевой женился

59-летняя актриса Татьяна Лютаева предпочитает не раскрывать подробности своей личной жизни и не так часто выходит в свет. Однако накануне звезда фильма «Гардемарины, вперед!» поделилась в личном блоге радостной новостью о том, что ее 24-летний сын, актер Доминик Раманаускас, женился.

Татьяна Лютаева опубликовала в соцсети кадры со свадьбы сына. Избранницей Доминика Раманаускаса стала девушка по имени Александра Григорьева. «Мои любимые! Будьте счастливы! Счастье!» — написала Татьяна Лютаева.

На снимке с росписи актер и его возлюбленная предстали в оверсайз-образах светлых оттенков. Судя по кадрам, пара расписалась в ЗАГСе «Барвиха Luxury Village», а отмечала торжество в столичном ресторане T1.

Доминик Раманаускас не афиширует свою личную жизнь, его блог в соцсети закрыт, поэтому о нем известно не так много. Молодой человек окончил школу экстерном и собирался связать свою карьеру с политикой, а не с кино. В 16 лет сын Татьяны Лютаевой поступил в МГУ на факультет «Высшая школа управления и инноваций», а позднее выяснилось, что он снимается в дебютном фильме матери «Камень, ножницы, бумага». В настоящее время он является актером и ресторатором.

Напомним, Татьяна Лютаева была замужем дважды. Первым супругом актрисы стал литовский поэт-песенник и актер Олегас Дитковскис. У экс-супругов есть 36-летняя дочь, актриса Агния Дитковските. Во второй раз артистка вышла замуж за режиссера Рокаса Раманаускаса. В браке с ним родился сын, 24-летний актер Доминик Раманаускас. Несмотря на сложные расставания, знаменитости удалось сохранить хорошие отношения с экс-супругами.

Также ходили слухи, что третьим мужем Татьяны Лютаевой стал оператор-постановщик Дмитрий Мишин, но сама актриса опровергла эту информацию, отметив, что он был для нее «близким человеком».

Ранее мы писали о том, что Татьяна Лютаева засняла «тайную» 7-летнюю дочь Агнии Дитковските.