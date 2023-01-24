«Мой дом стоит гораздо больше»: Ксения Собчак посмеялась над слухами о продаже дома
Свой дом в элитном посёлке «Горки-8» телеведущая Ксения Собчак отстраивала долгих четыре года.
Ещё несколько лет бизнес-леди обустраивала и отделывала его внутреннее убранство.
Однако после новоселья, которая Ксения отметила сравнительно недавно, в интернете начали стремительно распространяться слухи о скором отъезде блондинки за границу.
Сообщается, что инсайд вбросил бывший депутат Госдумы Роман Худяков, известный своими острыми высказываниями в адрес звёзд российской эстрады.
С его слов, коттедж Собчак обойдётся потенциальному покупателю в 400 млн руб. ($6 000 000)
Сама Ксения Анатольевна иронично высказалась о слухах и заявила, что порой даже получает своеобразное удовольствие, когда люди «со знающим видом говорят о фактах, которые не соответствуют действительности».
Ксения посмеялась над обозначенной Худяковым ценой: «Мой дом стоит гораздо больше шести миллионов долларов»,- написала она в микроблоге.