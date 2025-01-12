«Мой чемпион в танцах на льду»: Мария Миронова рассказала о достижении пятилетнего сына

Мария Миронова рассказала о достижении пятилетнего сына.

Российская актриса театра и кино с гордостью рассказала о победе младшего сына в соревнованиях по фигурному катанию, которым он профессионально занимается в академии Евгения Плющенко. В отличие от старшего брата Андрея, который решил продолжить актерскую семейную династию, Федор пробует себя в большом спорте.

Мария опубликовала в личном блоге видео с выступления мальчика на соревнованиях, где он танцевал в паре с девочкой. Дети старательно выполняли каждое движение, чтобы не было никаких ошибок и чтобы получилось забрать заветное первое место, а в конце проката трогательно поблагодарили друг друга, обнявшись.

В результате Федору и его маленькой партнерше Зое удалось победить в соревнованиях. Мария поделилась радостным событием в социальных сетях и рассказала о том, с какими трудностями пришлось столкнуться детям перед началом их выступления.

«Мой чемпион в танцах на льду! Наша партнерша — первая любовь! Нашим детям за 15 мин до выступления поменяли зеркально танец, так как судьи сидели с другой стороны льда и это стало известно перед самим выступлением, они откатали все чисто. Горжусь! Это сложно даже профессиональным фигуристам! Работаем дальше и больше! 15 баллов — не потолок! Знакомьтесь, Федор Миронов — фигурист!» — сообщила Мария.

Звездные знакомые Марии не смогли пройти мимо радостной новости и поддержали Федора в его спортивном начинании: «Какие милые детки! Таланты!», «Вперед, Федор, к победам», «Он же только родился! А уже, оказывается, фигурист».

Ранее мы писали о том, что Мария Миронова отправилась с повзрослевшим сыном на гастроли.