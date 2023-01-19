«Могут арестовать имущество»: Ольгу Бузову разыскивают судебные приставы

Поющая телеведущая Ольга Бузова оказалась должницей. В конце прошлого года певица отпраздновала новоселье в роскошной квартире за 120 миллионов рублей, но забыла о других счетах. Об этом пишет KP.RU.

Пока звезда наслаждается жизнью в Москве, в Санкт-Петербурге у нее есть еще одна квартира. Там в почтовом ящике копятся платежки за ЖКУ, которые артистка забывает просматривать.

По данным издания KP.RU, Бузова задолжала управляющей компании 43,5 тысячи рублей. Минувшим летом жилищники обратились в суд и выиграли дело, но певица проигнорировала решение. Сообщается, что в конце декабря на знаменитость завели исполнительное производство.

Звездный адвокат Андрей Алешкин удивлен, что артистка покупает новую недвижимость, но не вспоминает об обязательствах по ЖКУ.

«Ведущей лучше поторопиться и добровольно погасить задолженность. Иначе судебные приставы будут вынуждены принудительно списать деньги со счетов Бузовой или даже арестовать ее имущество», – говорит эксперт.

Ранее Бузова уже оказывалась в подобной ситуации. Два года назад на поющую ведущую тоже заводили исполнительное производство из-за долга в 10 тысяч рублей.