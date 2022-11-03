«Могу из-за любой мелочи включить режим бабули»: Екатерина Волкова о трудном характере

Актриса Екатерина Волкова нередко откровенничает со своими поклонниками в соцсети. На этот раз девушка без стеснения назвала отрицательные черты своего характера.

Волкова призналась, что для неё свойственно договориться о встрече, но в назначенный день изменить планы. «Потому что дождь, лень, спина болит и вообще ехать неохота. Это – классика», – призналась актриса.

«Ещё я не считаю себя привередливой или притязательной, но могу из-за любой мелочи включить режим бабули и бухтеть», – добавила Волкова.

ФОТО: личный архив Екатерины