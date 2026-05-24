«Могла разорваться в любой момент»: Пенелопа Крус раскрыла смертельную опасность во время съёмок в Каннах

Крус стала известна благодаря ролям в фильмах «Ванильное небо», «Вики Кристина Барселона» и «Пираты Карибского моря». Актриса вернулась на Лазурный берег впервые за семь лет — с 2018 года — чтобы представить новую драму с элементами мюзикла режиссёров Хавьера Амбросси и Хавьера Кальво.

Во время работы над фильмом актриса узнала, что у неё аневризма. Диагноз означал смертельную угрозу: сосуд мог разорваться в любой момент. Это не остановило звезду. Крус продолжала сниматься в ночных сценах, играя певицу кабаре. На премьере фильм встретили 16-минутной овацией. Для церемонии закрытия фестиваля актриса выбрала чёрно-белое архивное платье с перьями Georges Chakra из коллекции 2012 года. На премьере «Чёрного шара» она вышла на красную дорожку в элегантном чёрном платье Chanel на одно плечо с дерзким высоким разрезом от бедра.

Напомним, церемонию закрытия 79-го Каннского кинофестиваля посетили также 63-летняя Деми Мур в зелёном платье Balenciaga с голубой накидкой, Ева Лонгория, 65-летняя Тильда Суинтон в брючном ансамбле Chanel, Зои Салдана, модель Стелла Максвелл и актриса Ренате Рейнсве. Из российских звёзд на мероприятии появились телеведущие Ксения Собчак и Виктория Боня. Актёр Гаэль Гарсиа Берналь посетил церемонию с возлюбленной Фернандой Арагонес.