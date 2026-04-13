«Мог проспойлерить»: Роберт Дауни-младший намекнул на появление Человека-паука в «Мстителях: Доктор Дум»

Дауни-младший стал звездой киновселенной Marvel благодаря роли Тони Старка в серии фильмов о Железном человеке и «Мстителях». Теперь актёр получил новую роль — главного злодея Доктора Дума в готовящемся блокбастере «Мстители: Доктор Дум».

На опубликованном арте Доктор Дум изображён с кисточкой в руках перед пасхальными яйцами, украшенными логотипами различных супергероев и их команд. Среди них фанаты заметили символ Человека-паука — это может означать, что популярный герой появится в новом фильме.

Публикация вызвала бурное обсуждение среди поклонников Marvel. Многие восприняли праздничный пост как намёк на состав героев в будущей картине.

Напомним, режиссёрами «Мстителей: Доктор Дум» стали братья Руссо, которые вернулись к франшизе спустя семь лет после «Мстителей: Финал». Студия Marvel позиционирует проект как завершение целой эпохи киновселенной и крупнейшую битву в истории франшизы. Продюсер Кевин Файги курирует формирование актёрского состава, стремясь объединить максимальное количество супергероев в одном масштабном фильме.