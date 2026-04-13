Опубликовано 13 апреля 2026, 08:32
«Мог проспойлерить»: Роберт Дауни-младший намекнул на появление Человека-паука в «Мстителях: Доктор Дум»

Актёр Роберт Дауни-младший, известный по роли Железного человека, опубликовал в соцсетях праздничный арт к Пасхе, который фанаты Marvel восприняли как спойлер будущего фильма «Мстители: Доктор Дум». На изображении злодей Доктор Дум раскрашивает пасхальные яйца с логотипами супергероев — и среди них оказался символ Человека-паука.
Дауни-младший стал звездой киновселенной Marvel благодаря роли Тони Старка в серии фильмов о Железном человеке и «Мстителях». Теперь актёр получил новую роль — главного злодея Доктора Дума в готовящемся блокбастере «Мстители: Доктор Дум».

На опубликованном арте Доктор Дум изображён с кисточкой в руках перед пасхальными яйцами, украшенными логотипами различных супергероев и их команд. Среди них фанаты заметили символ Человека-паука — это может означать, что популярный герой появится в новом фильме.

Публикация вызвала бурное обсуждение среди поклонников Marvel. Многие восприняли праздничный пост как намёк на состав героев в будущей картине.

Напомним, режиссёрами «Мстителей: Доктор Дум» стали братья Руссо, которые вернулись к франшизе спустя семь лет после «Мстителей: Финал». Студия Marvel позиционирует проект как завершение целой эпохи киновселенной и крупнейшую битву в истории франшизы. Продюсер Кевин Файги курирует формирование актёрского состава, стремясь объединить максимальное количество супергероев в одном масштабном фильме.

Автор:Евгений Родионов