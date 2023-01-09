«Моего отца выдворили из страны»: Лолита Милявская раскрыла семейную тайну

На днях Лолита Милявская стала самой обсуждаемой персоной. Поговаривали, певица является гражданкой Украины. В своей социальной сети знаменитость решила развеять эти слухи и поставить точку в дискуссионном вопросе.

Звезда уточнила: ее имя действительно есть в списке артистов, против которых власти Украины ввели санкции, но при этом у Лолиты никогда не было паспорта жителя обозначенной страны. Несмотря на подобное заявление, выяснилось, что у Милявской все равно двойное гражданство.

«Говорят, я гражданка России. Подтверждаю. Гражданка Израиля. Подтверждаю, потому что именно Украина в 1974 году моего папу выдворила в Израиль. В 78-м году он умер, и мне дали второе гражданство по месту захоронения моего папы», — высказалась Лолита.

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