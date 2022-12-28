«Мое терпение лопнуло»: Яковлева отреклась от своего сына

Денис шальных, широко известный в узких кругах фрик, больше известен своим экстравагантным поведением, чем прямым родством со знаменитой советской актрисой Еленой Яковлевой.

Покрыв все свое тело татуировками, молодой человек, уже давно не прислушивается к советам и демонстративно показывает, что плевать хотел на всё.

Долгое время несчастная мать предпринимала попытки хоть как-то воздействовать на ребёнка и, видимо совсем разочаровавшись, решила прибегнуть к магическим обрядам.

Целый год я собирала пятисотрублевые купюры и вымачивала их солью, чтобы потом подарить Денису и попросить его загадать желание, - рассказала Яковлева,- проверенные люди сообщили мне, что в нашем случае это может быть единственным спасением.

Однако, вопреки ожиданиям матери, Денис посмеялся над ней и сказал, что лучше потратит все эти деньги, чем даст им раствориться в солевом растворе.

В магию тридцатилетний фрик не верит. А зря. Татуировки, нанесенные им на тело и лицо, могли бы носить куда более сакральный характер.

Так или иначе, отношения Яковлевой с сыном ещё не скоро можно будет назвать дружескими.