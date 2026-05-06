«Мода — это искусство»: Мет Гала-2026 собрал рекордные 42 миллиона долларов в разгар скандала

Met Gala — ежегодное главное фэшн-событие года, приуроченное к открытию выставки Института костюма. В этом году мероприятие стало рекордным по собранной сумме. Стоимость индивидуального билета составила 100 тысяч долларов.

Однако блеск церемонии оказался омрачён скандалом вокруг гостевого списка. Главными спонсорами Met Gala-2026 выступили основатель Amazon Джефф Безос и его жена Лорен Санчес. Это вызвало протесты в преддверии бала. В знак протеста против спонсорства пары актриса Мэрил Стрип отказалась от роли сопредседателя мероприятия. Актриса и певица Зендая также решила пропустить событие.

На красную дорожку вышли знаменитости, интерпретировавшие тему «Мода — это искусство» по-разному. Среди гостей бала были супермодель Ирина Шейк, которая появилась в провокационном наряде с оголёнными частями тела и сползающей юбкой, актриса Николь Кидман в образе с париком, а также певицы Рианна и Бейонсе, модель Кендалл Дженнер.

Особое внимание привлекла сама Лорен Санчес. Невеста миллиардера вышла на красную дорожку в откровенном наряде, акцентирующем грудь.

Модель и бизнесвумен Ким Кардашьян появилась в оранжевом боди. Одна из певиц выбрала платье Dior, полностью сшитое из кинопленок к классическому фильму «Сабрина» 1954 года и украшенное бриллиантами Chopard. Блогер Эмма Чемберлен также была среди гостей церемонии.

На мероприятии присутствовала главный редактор Vogue и организатор Met Gala Анна Винтур.

Напомним, критика списка приглашённых гостей началась ещё за несколько дней до бала. Общественность выразила недовольство выбором главных спонсоров, что привело к бойкоту со стороны части знаменитостей.