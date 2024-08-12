«Много впечатлений»: Артур Смольянинов* принял участие в фестивале, который прошел в США

Актер Артур Смольянинов* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) принял участие в фестивале, который состоялся в США. Артист поделился впечатлениями от мероприятия в соцсетях.

Он написал: «Огромная благодарность организаторам. Получился реально крутой vibe. Много впечатлений и от локации, и от участников».

Смольянинов* участвовал в международном летнем фестивале Vibe Fest 2024. Он исполнял русские песни.

Как сказано на сайте мероприятия, фестиваль длился три дня – с 9 по 11 августа. Было выделено шесть сцен – Смольянинов* участвовал в авторской сцене. Программа также включала интеллектуальные игры, стендап, посещение бани. Гостям предлагалось размещение в палатках или в отеле. Билеты на мероприятие стоили от 120 до 190 долларов.

Ранее актер назвал своей любовью жену Дмитрия Ланского.

*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга