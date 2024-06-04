«Много стоит»: Ирина Мягкова рассказала, сколько денег потратила всего на одну сумочку

Юмористка и создатель программы «Женский стендап» Ирина Мягкова рассказала, что приобрела сумочку за полмиллиона рублей. Звезда приняла участие в программе рэпера Басты «Вопрос ребром».

Во время передачи зрители задавали вопросы героине, а она старалась отвечать максимально честно. Так, Ирина не стала скрывать, на что потратила большие гонорары. Она купила собачку за 300 тысяч рублей и дала питомцу короткое имя – Толик.

Артистка призналась, что делает подарки не только себе, но и родным.

«Сделала ремонт родителям, купила папе автомобиль», – поделилась Ирина.

Мягкова вспомнила, что купила себе сумочку за полмиллиона рублей. Она похвасталась приобретением.

«Недавно сумку себе дорогую купила. Много стоит, как Толик и еще чуть-чуть», – отметила юмористка.

Звезда призналась, что дорогие покупки стали предметом ее гордости, так как она смогла позволить их только через много лет упорной работы. Рэпер Баста публично поддержал девушку, сказав, что она «молодец».

Ранее мы писали о том, что ранее шоу рэпера Басты посетил шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили. Он попытался честно ответить на все вопросы и раскрыл страшные истории из своей жизни. Так, он признался, что действительно испугался лишь однажды. Это было, когда представители одной известной певицы вывезли его в лес. Отар даже назвал ее имя и удивился, почему она была на него так зла.