«Многим не понравилось»: Стебунов рассказал о реакции коллег на имя сына

Актер Иван Стебунов и его супруга Елена Власова в середине лета впервые стали родителями. У пары родился сын, они выбрали для него имя Герман. Звезда в интервью WomanHit.ru признался, что не всем коллегам понравилось имя, которое он дал ребенку.

Звезда сериала «Громовы» поделился своими эмоциями от отцовства в театре, но во время обсуждения имени мальчика, у некоторых из коллег появилась неоднозначная реакция.

43-летний артист сообщил, что многим оно не понравилось.

«Многим имя не зашло, не понравилось. Они были счастливы от произошедшего события в моей жизни, но имя их возмущало до предела», — признался актер.

По его словам, спор удалось разрешить только после того, как он с юмором привел веский аргумент.

«И пока я в жарком споре с смехом не привел в доказательство существование четверых православных святых по имени Герман, они не могли успокоиться», — пояснил Стебунов.

Также актер раскрыл причину, по которой они с женой остановились именно на этом имени. Оказалось, что пара выбирала между Григорием и Германом, и для Стебунова было принципиально важно, чтобы в имени сына присутствовала буква «р».

«Это просто моя прихоть. Мне нравится, когда есть такой звук в имени», — добавил он.

