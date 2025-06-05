«Многие мужчины стукнули бы кулаком, но не Юра»: Летучая поделилась подробностями брака

Елена Летучая рассказала, как муж возил ее в больницу зашивать подбородок. Ее слова приводит журнал HELLO!.

В новом интервью телеведущая рассказала о браке с Юрием Анашенковым, который не только ее муж, но и телохранитель, и партнер. Из-за работы в «Ревизорро» Летучая нередко получала угрозы и испытывала проблемы со здоровьем. Елена падала в обмороки, разбивала лицо о кафель, а супруг ее только поддерживал и возил в больницу. Для знаменитости Юрий — «лучший мужчина в мире».

«Я постоянно падала в обморок и расшибала лицо о кафель, он молча возил меня в больницу, где мне зашивали подбородок. Потом я говорила: «Надо снимать новый сезон». Многие мужчины стукнули бы кулаком по столу: «Хватит!», но не Юра. Еще до свадьбы он сказал: «Я никогда не буду тебя ограничивать: хочешь работать — работай. Даже если мне придется возить тебя в кресле-каталке по поселку»», — рассказала Летучая.

По словам телеведущей, она благодарна Юрию за его мудрость и за доверительные отношения между ними.

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