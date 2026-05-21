«Мнения действительно разные»: Константин Хабенский впервые ответил на критику «Гамлета» с Юрой Борисовым

Как пишет «БИЗНЕС Online», Хабенский нарушил молчание и объяснил позицию театра по поводу скандального спектакля.

Константин Хабенский возглавляет МХТ имени Чехова с 2018 года. За это время под его руководством театр поставил несколько громких спектаклей, но ни один из них не вызывал такого резонанса, как «Гамлет» режиссёра Андрея Гончарова.

Премьера спектакля состоялась в мае 2026 года под занавес театрального сезона. Главную роль датского принца исполнил Юра Борисов — актёр, известный по кино и номинант на «Оскар». В постановке также заняты Анна Чиповская и Артём Быстров. Билеты на спектакль разлетелись за несколько часов, в кассах театра они стоили до 50 тысяч рублей, а в перепродаже цена доходила до 200 тысяч.

Постановка вызвала ожесточённые споры.

Народный артист России и художественный руководитель Театра Ермоловой Олег Меньшиков назвал спектакль «театральной катастрофой» и заявил, что «театр породил чудовище». По его словам, современное переосмысление классики напоминает КВН и не соответствует духу произведения. После двух показов и резкой критики начался массовый возврат билетов, хотя они тут же выкупались другими зрителями. Депутаты Госдумы на фоне скандала призывали вернуть цензуру для контроля театральных постановок.

«Мнения действительно разные. Но спектакль только родился. Зная Андрея [Гончарова], он будет доводить постановку до совершенства. Состоялась хорошая [премьера]», — заявил Хабенский.

Художественный руководитель МХТ защитил экспериментальный подход театра и объяснил, что постановка задумывалась как творческий эксперимент. Он подчеркнул, что спектакль ещё будет развиваться, а режиссёр продолжит работать над ним.

Напомним, премьеру «Гамлета» с Юрой Борисовым уже назвали главной театральной бомбой 2026 года. Несмотря на разгромную критику от части театрального сообщества, билеты на ближайшие показы раскуплены до конца июня. Постановка раскололо зрителей и критиков: одни видят в ней смелый эксперимент, другие — провал классической традиции.