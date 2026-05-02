«Мне здесь более, чем комфортно»: 67-летний Андрей Смоляков рассказал о жизни в Израиле

Смоляков стал известен благодаря главной роли в культовом детективном сериале «Мосгаз», где сыграл майора Черкасова. Актёр также снялся в десятках российских фильмов и сериалов, включая «Ликвидацию», «Тихий Дон» и «Жизнь и судьбу».

В последние годы 67-летний артист живёт на три страны. Он регулярно бывает в Израиле, продолжает сниматься в России и навещает жену в Англии. В откровенном интервью Смоляков объяснил, почему именно Израиль стал для него особенно комфортным местом.

«Просто как человек я здесь часто бываю. Мне здесь более, чем комфортно. Это целый комплекс причин», — поделился актёр.

Главным преимуществом жизни в Израиле Смоляков назвал возможность общаться на родном языке. «Мне здесь хорошо, я тут могу не прибегать к иностранным языкам и не прибегаю», — признался артист. Также он отметил привлекательные пейзажи и богатую культурную жизнь страны.

Помимо комфортной жизни, актёр активно участвует в израильских проектах. В 2024 году Смоляков записал пронзительный ролик для проекта о жертвах нападения ХАМАС. «Все-таки не зря работал», — подчеркнул артист.

