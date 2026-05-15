«Мне так тяжело смотреть этот фильм»: Вин Дизель признался в болезненных воспоминаниях о Поле Уокере

Вин Дизель стал известен благодаря роли Доминика Торетто в франшизе «Форсаж», которая в этом году отмечает 25-летие. Актёр снялся во всех частях легендарной серии фильмов о гонщиках, а также выступил продюсером нескольких проектов.

На специальном полуночном показе первого фильма серии Дизель сделал эмоциональное признание. «Мне так тяжело смотреть этот фильм, потому что в нем столько моментов, которые я воспринимаю иначе, чем остальные», — поделился артист. Каждая сцена напоминает ему о работе с покойным Полом Уокером, который погиб в автокатастрофе в 2013 году, но навсегда остался частью франшизы.

На торжественной церемонии в среду, 13 мая, Дизель вышел на сцену вместе с коллегами по съёмкам — 46-летней Джорданой Брюстер и 47-летней Мишель Родригес. Актёр подчеркнул, что не мог приехать в Канны в одиночку, чтобы отметить связи, возникшие в ходе работы над франшизой.

Кульминацией вечера стал момент, когда Дизель пригласил на сцену Мидоу Рэйн Уокер — дочь погибшего друга и коллеги.

Звезда публично обнялся с девушкой на красной дорожке под бурные аплодисменты зала. Видео трогательной встречи разлетелось по соцсетям — многие зрители признались, что не сдержали слёз.

Напомним, ранее Вин Дизель анонсировал четыре новых сериала по мотивам «Форсажа» на презентации NBCUniversal Upfront в Нью-Йорке 11 мая. «За последнее десятилетие мы поняли, что фанаты хотят большего: чтобы мы развивали персонажей и их истории. Мы приняли решение выйти на телевизионный формат», — заявил артист в беседе с ведущим «Вечернего шоу» Джимми Фэллоном. Проекты выйдут на стриминговой платформе Peacock.