«Мне сразу легко было с ним»: Ася Борисова защитила Марата Башарова от обвинений в насилии

Марат Башаров стал известен не только благодаря ролям в кино, но и громким скандалам в личной жизни. 51-летний актёр дважды был женат — на Екатерине Архаровой и Елизавете, которые обвиняли его в рукоприкладстве. Последние пять лет Башаров встречается с 38-летней актрисой Асей Борисовой.

На премьере нового сезона шоу «Ставка на любовь» актёр впервые публично раскрыл детали знакомства с возлюбленной. Башаров признался, что испытал сильные чувства при первой встрече с Борисовой. Осенью 2025 года в прессе появились слухи о возможном браке пары, но официального подтверждения не последовало.

Ася Борисова, в свою очередь, решилась прокомментировать скандальную репутацию партнёра. Актриса заявила, что не знала о прошлом Башарова, когда они познакомились.

«Мне сразу легко и комфортно было с ним. Я ни в коем случае, естественно, не...» — поделилась Борисова в эфире шоу.

По словам актрисы, друзья Башарова «говорили о нем с любовью» и призывали не верить информации от посторонних, а делать собственные выводы. Борисова подчеркнула, что её личный опыт общения с Маратом не совпадает с тем образом, который сложился в СМИ.

Во время съёмок реалити-шоу пара не скрывала подробностей отношений. Башаров рассказывал об интимной жизни с молодой женой на камеру. В одном из эпизодов Ася даже дала актёру пощечину.

Напомним, Марат Башаров и Ася Борисова редко появляются на светских мероприятиях вместе. Премьера второго сезона шоу «Ставка на любовь» стала одним из немногих публичных выходов пары.