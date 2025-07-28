«Мне повезло с внешностью»: звезда сериала «Девушки с Макаровым» рассказала о детстве и съемках

Актриса Алевтина Тукан считает, что ей повезло с внешностью. Звезда сериала «Девушки с Макаровым» дала интервью о съемках и жизни журналу «Атмосфера». Его цитирует WomanHit.ru.

Девушка запомнилась зрителям по роли сотрудницы полиции. Алевтина призналась, что ее не смущает картавость, она считает это своей изюминкой. Она также высказалась о красоте и любви к различным фотосессиям.

«Мне повезло с внешностью. Я такой чистый холст. Не накрасят — у меня одно лицо, сделают акцент на глаза — другое, на губы — третье. Обожаю экспериментировать, много чего пробовала и с цветом волос, и длиной. Люблю красиво одеваться, мой стиль определяется настроением. Мне нравятся секонд-хенды, винтажные комиссионки, блошиные рынки», – поделилась актриса.

В моменты похода на рынок она вспоминает детство. Ее папа – военный, поэтому семья жила в поселке при гарнизоне. Тогда к ним приезжали продавцы и предлагали купить вещи, раскладывая на клеенке.

«У нас была одна школа, один садик, несколько небольших магазинов, привоз свежей рыбы раз в неделю — спокойная тихая жизнь. Поселок можно обойти за пятнадцать минут», – вспомнила девушка.

Поселок расположен прямо на Балтийском побережье, так что совсем рядом было море. Тукан благодарна родителям за эту «привилегию» и детство.

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