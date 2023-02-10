«Мне понравилось»: разведенная Ивлеева не скрывает «связи» с женатым мужчиной

Настя Ивлеева считается самой обсуждаемой персоной в стране. 31-летняя девушка может из любого мероприятия сделать яркое шоу, вот почему она везде является желанной гостьей. Два года назад светская львица приняла участие в проекте «Что было дальше?», однако на тот раз вместо ожидаемой феерии Настя получила крупный скандал: не всем зрителям понравилось ее провокационное поведение. Спустя время Ивлеева впервые прокомментировала ситуацию.

На своем YouTube-канале девушка заявила: она поняла, почему фолловеры тогда «захейтили». По словам знаменитости, она поступила во время съемок очень некрасиво, а ее шутки были неуместны.

При этом Ивлеева отметила, что ведущие также задавали ей провокационные вопросы. Единственный человек, кто проявлял к ней симпатию, — Алексей Щербаков. Настя даже почувствовала, что между ними установилась «интересная связь».

«Мне понравилось, что с Щербаковым установилась какая-то интересная связь, о которой, наверное, знаю только я. Уверена, Щербакова, если бы ты не был женат, то, сто процентов, начал бы, конечно, за мной ухаживать», — внезапно высказалась Настя.

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