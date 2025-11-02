«Мне покупаешь одежду?»: Чумаков и Ковальчук поссорились на красной дорожке премии

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук спорили прямо на красной дорожке перед журналистами. Подробности приводит Telegram-канал «Звездач».

На премии «Золотой Граммофон» супруги неожиданно устроили небольшой спор прямо перед камерами. Поводом для обсуждения стал вопрос — кто в их семье отвечает за гардероб.

Многие поклонники давно замечают, что Алексей всегда выглядит безупречно — стильные костюмы, рубашки по фигуре и даже в повседневной жизни безупречное чувство вкуса. Как выяснилось, в этом есть и заслуга его жены.

Юлия с улыбкой заявила журналистам, что именно она помогает мужу подбирать одежду и следит, чтобы он выглядел стильно. Однако Чумаков поспешил внести ясность, и разговор быстро превратился в дружескую перепалку.

«Ты мне покупаешь одежду? Что значит покупаешь? Это не совсем так. Юля просто чаще находится в магазинах, в силу того, что она девушка, поэтому — увидела красивую рубашку и может купить. Такое достаточно часто происходит, но это не значит, что ты всю мне одежду покупаешь. Моя главная функция — купить эти пакеты», — заявил Чумаков.

Певец добавил, что с выбором одежды у него нет проблем, однако Юлия нередко приносит домой что-то новое «для него», а отказаться от этого просто невозможно. На что Ковальчук с юмором ответила, что именно так и работает семейная гармония: муж спорит, но все равно носит то, что купила жена.

Кроме того, Алексей сообщл, что сейчас у него есть другая сложная задача — подготовиться ко дню рождения Юлии: он пока не придумал подарок, ведь удивить супругу с каждым годом становится все труднее.

«Юля очень творческий человек, и для неё важно, чтобы подарок был с душой. А у нас, мужчин, с этим всегда сложнее. Поэтому я пока в процессе — думаю, чем её порадовать», — сообщил певец.

