«Мне очень стыдно»: дочь Даны Борисовой заявила, что телеведущая оболгала Глюкозу

Дана Борисова заявила, что у певицы Глюкозы проблемы с наркозависимостью* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность), однако 18-летняя дочь телеведущей опровергла ее слова. По словам Полины, знаменитая мать оболгала артистку из мести.

Девушка вышла на связь в личном блоге и заверила, что никогда не обсуждала с дочерью Глюкозы Лидией Чистяковой, выступающей под псевдонимом Рей, возможные проблемы ее матери Натальи Чистяковой-Ионовой.

«Мне очень стыдно за эту новость, хотя понимаю, что я ни в чем не виновата, потому что такого разговора с Рей у нас в жизни не было. Мама просто обиделась на меня и очень много плохого сказала на этом интервью: и про меня, и про мои отношения, и даже про моих друзей. Я даже не знаю, как смотреть Рей после этого в глаза. Мама очень извинялась передо мной, но, конечно, в этой ситуации этого мало», — рассказала Полина.

Она также констатировала, что из-за Даны стала терять друзей.

Ранее Дана Борисова раскритиковала менеджера Дмитрия Диброва, с которым живет 18-летняя дочь. Артур Якобсон вдвое старше Полины, поэтому телеведущая не принимает избранника наследницы, из-за этого девушка ушла из дома и почти не общается с матерью.

*Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность