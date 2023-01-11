«Мне очень сложно»: у композитора Юрия Антонова серьезные проблемы

В начале 2022 года здоровье у композитора и автора хита «Поверь в мечту» Юрия Антонова заметно ухудшилось. Сказывается возраст, а вместе с ним и обострения хронических болезней.

С детства певец мучился от болезни в суставах, а после травмы ноги, которую он получил в начале 2018 года, Антонов и вовсе пропал с радаров.

Говорили всякое: временно уехал в Европу на лечение, вообще покинул страну и решил встретить старость за рубежом.

И вот - долгожданные новости! Оказывается, музыкант лечился вовсе не в Европе, а в Арабских Эмиратах и, что самое главное, уже вернулся в Россию.

Да, сейчас я в Москве, - заявил Юрий Михайлович, - стараюсь привыкнуть к тому, что в моей жизни сложилась такая ситуация. Хотя, честно говоря, привыкнуть к постоянной боли и ограниченности в движении очень и очень сложно».