«Мне никто не обязан»: Дочь Пригожина работает шофёром в такси

Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная ошарашила подписчиков личного блога.

По её словам, знаменитый отец вовсе не обязан финансово помогать её становлению, поэтому она приняла решение зарабатывать себе на жизнь самостоятельно и устроилась работать в такси.

«Отвечаю на вопросы подписчиков, – пишет девушка в микроблоге, – мне никто и ничем не обязан. Папа дал мне всё: и образование, и воспитание. Я ему в благодарна. Не понимаю, чего плохого в подработке? Ничего не боюсь. Тем более – такси это удобно – в любое время взял и приехал домой.

Кроме того, Даная напомнила, что находится в декрете, и тем не менее бросать любимую работу не собирается.

«Я человек движения. Сколько бы муж не зарабатывал, я лично буду работать всегда», – делится соображениями трудолюбивая наследница.