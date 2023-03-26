«Мне никто не обязан»: Дочь Пригожина работает шофёром в такси
Дочь продюсера Иосифа Пригожина зарабатывает самостоятельно шофёром такси.
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@RuNews24»
Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная ошарашила подписчиков личного блога.
По её словам, знаменитый отец вовсе не обязан финансово помогать её становлению, поэтому она приняла решение зарабатывать себе на жизнь самостоятельно и устроилась работать в такси.
«Отвечаю на вопросы подписчиков, – пишет девушка в микроблоге, – мне никто и ничем не обязан. Папа дал мне всё: и образование, и воспитание. Я ему в благодарна. Не понимаю, чего плохого в подработке? Ничего не боюсь. Тем более – такси это удобно – в любое время взял и приехал домой.
Кроме того, Даная напомнила, что находится в декрете, и тем не менее бросать любимую работу не собирается.
«Я человек движения. Сколько бы муж не зарабатывал, я лично буду работать всегда», – делится соображениями трудолюбивая наследница.