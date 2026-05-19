«Мне кажется, я ничего не успеваю»: Елизавета Арзамасова призналась в трудностях материнства

Арзамасова стала известна благодаря роли Тани Ивановой в сериале «Папины дочки». Сейчас артистка замужем за продюсером ледовых шоу Ильей Авербухом, у пары подрастает четырехлетний сын Лев.

В беседе с изданием актриса поделилась своими переживаниями о материнстве. Елизавета честно призналась, что совмещать карьеру и воспитание ребёнка непросто.

«Мне кажется, я ничего не успеваю», — призналась звезда.

Арзамасова рассказала, что чувство постоянной нехватки времени стало её постоянным спутником. Актриса хочет успевать и на съёмочной площадке, и дома с семьёй, но признаёт, что это даётся нелегко.

Недавно Лиза объявила о пополнении в семье. Правда, речь идёт не о втором ребёнке, а о новом четвероногом члене семьи. Артистка опубликовала в социальных сетях новость о появлении щенка по кличке Лаки.

«А у нас новый житель дома, маленькое пушистое счастье. Мы назвали ее Лаки и полюбили с первого взгляда. Лева теперь главный ее хозяин. У него теперь есть самая настоящая ответственность. Ну а мы все вместе будем ему помогать. По правде говоря, всем нам хочется как можно больше времени проводить с ней», — поделилась Арзамасова.

Собаку подарили сыну Льву, чтобы мальчик учился ответственности и заботе о питомце. Вся семья с радостью приняла нового члена семьи.