«Мне этих людей жаль»: Дмитрий Миллер высказался про уехавших из России звезд

52-летний актер Дмитрий Миллер заявил, что ему жаль уехавших из России звезд. Об этом сообщает WomanHit.ru.

В новом интервью Дмитрий сообщил, что в нем с детства воспитывали патриотизм. По мнению актера, человек должен в любой ситуации оставаться со своей страной. Актеру жаль уехавших из России звезд. Он убежден, что «жить вдали от родины тяжело».

«Мне этих людей жаль. Мне кажется, жить вдали от родины тяжело. Я бы не смог точно. Но если бы даже и уехал, я совершенно точно не стал бы охаивать свою страну, выступать с какими-то публичными осуждениями. Хотя, может, на них тоже давит другая сторона. Там нет свободы, это все иллюзия», — высказался артист.

Миллер отметил, что отъезд из России — личный выбор коллег. Дмитрий рад, что ему «не разъел душу информационный яд», который публикуют многие паблики. По словам актера, он — этнический немец, но воспитан в русской традиции. В России у него живет семья, и он любит нашу страну, несмотря на тяжелые времена.

«Я воспитан в русской традиции, здесь мои корни, моя семья, моя мама. Папы уже нет, но его прах покоится здесь. Я родился в обычной семье. Мне говорили простые фразы, что нужно любить свою родину. И я люблю ее», — резюмировал Дмитрий.

Ранее мы писали, что Анастасия Немоляева расстроена эмиграцией дочери в Аргентину. Подробности читайте в этой новости.